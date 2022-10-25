Песков опроверг заявления о призыве Макрона разобраться с запретом Зеленского на переговоры с Россией | 360°

Власть 25 октября 2022, 14:02 Песков опроверг заявления о призыве Макрона разобраться с запретом Зеленского на переговоры с Россией Песков: Макрон не призывал разобраться с запретом на переговоры с Россией РИА "Новости"

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Президент Франции Эммануэль Макрон не призывал разобраться с запретом украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией. На это обратил внимание представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий на заявление главы Франции привело РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в заявлении не сказано, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной.

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«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно», — сказал Песков.

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Представитель Кремля обратил внимание, что Россия готова обсуждать ситуацию и с американцами, и с французами, и с понтификом.

«Еще раз повторяю — Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», — резюмировал Песков.

Ранее Макрон обратился к папе римскому Франциску с просьбой позвонить лидеру России Владимиру Путину, патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. По мнению Макрона, понтифик может способствовать урегулированию конфликта на Украине.