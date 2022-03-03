Макрон 1,5 часа разговаривал с Путиным. Потом позвонил Зеленскому

Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с российским и украинским лидерами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — для обсуждения ситуации на Украине. Макрон заявил, что Россия является агрессором.

О переговорах сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Уточняется, что Макрон и Путин разговаривали полтора часа.

После этого французский лидер выступил с заявлением.

«Это не конфликт между НАТО и Западом с одной стороны и Россией с другой», — сказал Макрон. Его выступление показал телеканал «Россия 24».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, Запад осудил действия РФ. Переговоры между российской и украинской делегациями должны начаться около 15:00 3 марта в Белоруссии.