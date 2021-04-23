Матвиенко заявила, что майские праздники могут навсегда стать непрерывными

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что майские праздники могут навсегда стать 10-дневными. По ее словам, такую инициативу должны одобрить россияне, сообщило РИА «Новости».

В пятницу, 23 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочим период с 1 по 10 мая нынешнего года. Матвиенко отметила, что такое решение не будет подарком в виде дополнительных выходных. Она заметила, что в российском производственном календаре и так много нерабочих дней, написал сайт «Утро.ру».

«Многие говорят, что январские праздники очень длинные», — задумалась председатель Совфеда.

Она подчеркнула, что это ее личное мнение. Узнать о мыслях граждан по такому поводу поможет соцопрос.