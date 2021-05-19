Майские каникулы помогли в борьбе с ковидом в России

Введение 10-дневных майских канул было оправданным решением. Это сыграло позитивную роль в борьбе с коронавирусом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщил «Интерфакс».

Спикер Совфеда отметила, что не видит никаких оснований для введения локдауна или новых ковидных ограничений в России.

По словам Матвиенко, ситуация с коронавирусом в мире остается непростой, но в России она абсолютно контролируемая.

Суточный прирост заболевших ковидом в России опустился ниже восьми тысяч, как сообщили ранее в оперативном штабе. За прошедшие сутки выявили 7920 случаев заражения. Заболеваемость пошла на спад в том числе и в Москве, где фиксируют наибольшее число заражений по стране.

Российский лидер Владимир Путин накануне анонсировал запуск в гражданский оборот четвертой вакцины от коронавируса. В стране уже применяются три двухкомпонентных вакцины: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В начале мая Минздрав также зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».