Власть 24 марта 2023, 15:23 Майора запаса на Алтае осудили на 6,5 года за попытку сбежать за границу от СВО Майора запаса Жилина отправили на 6,5 года в колонию за попытку сбежать за границу от СВО 2-й Восточный окружной военный суд / Telegram

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Майора запаса Михаила Жилина, который решил скрыться за границей, чтобы не попасть в зону проведения спецоперации, приговорили к 6,5 года колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Следствие установило, что военнослужащий не хотел, чтобы его направили в зону проведения СВО, поэтому продал недвижимость, сообщил командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности и попытался незаконно пересечь границу — в обход пункта пропуска. Там его задержали пограничники.

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Барнаульский гарнизонный военный суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК. По совокупности майору запаса назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев. Офицера также лишили воинского звания.

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Источники «Коммерсанта» сообщили, что мужчина проходил службу в Центре спецсвязи и информации ФСО. Он попытался уехать в Казахстан в первые дни после объявления частичной мобилизации в России.

Ранее в Новосибирской области задержали дезертира, самовольно покинувшего воинскую часть 17 лет назад. Его задержали пограничники во время того, как мужчина пытался вернуться в Россию из Казахстана.