Майк Помпео назвал самое опасное для США государство

Американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News назвал самое опасное для США государство. По его словам большую угрозу для Штатов несет Китай.

Так, Вашингтон старается помешать КНР вступить в дружественные союзы со странами Ближнего Востока. Дело в том, что именно оттуда Пекин получает крупную часть энергоносителей. США стараются помочь разрешить конфликт между Израилем и другими арабскими странами, чтобы уменьшить шанс китайской Коммунистической партии влиять на эти страны.

«Самая большая внешняя угроза, которая стоит перед США в среднесрочной и долгосрочной перспективах, — это угроза со стороны режима в Китае сегодня, Коммунистическая партия Китая под руководством Си Цзиньпина (председателя КНР — прим. ред.)», — процитировал Помпео сайт «Политика сегодня».

Ранее госсекретарь уже отмечал, что Китай для Соединенных Штатов опаснее чем Россия.