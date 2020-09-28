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    28 сентября 2020, 14:35

    Майк Помпео назвал самое опасное для США государство

    Полина Петрова

    Американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News назвал самое опасное для США государство. По его словам большую угрозу для Штатов несет Китай.
    Майк Помпео назвал самое опасное для США государство

    Так, Вашингтон старается помешать КНР вступить в дружественные союзы со странами Ближнего Востока. Дело в том, что именно оттуда Пекин получает крупную часть энергоносителей. США стараются помочь разрешить конфликт между Израилем и другими арабскими странами, чтобы уменьшить шанс китайской Коммунистической партии влиять на эти страны.

    «Самая большая внешняя угроза, которая стоит перед США в среднесрочной и долгосрочной перспективах, — это угроза со стороны режима в Китае сегодня, Коммунистическая партия Китая под руководством Си Цзиньпина (председателя КНР — прим. ред.)», — процитировал Помпео сайт «Политика сегодня».

    Ранее госсекретарь уже отмечал, что Китай для Соединенных Штатов опаснее чем Россия.

    Новости SMI.FM