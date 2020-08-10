«Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось». Лукашенко сравнил белорусов с овцами

Выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче Александр Лукашенко.

По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало большинство горожан — 80,23%. За альтернативного кандидата Светлану Тихановскую голоса отдали всего 9,9%.

После акции протеста Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела: организаторы и участники могут получить до 15 лет лишения свободы. По словам Лукашенко, правительство зафиксировало звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Оттуда, по его мнению, руководили всеми митингующими.

«Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.

Будущий президент признался, что его умиляло присутствие маленьких детей на выборах, ведь это праздник для всей страны. А вот родители митингующих Лукашенко разочаровали. Он отметил, что не раз предупреждал о последствиях и просил следить за своими детьми, чтобы потом не было больно.

Также, по его словам, сотрудники ОМОНа получили многочисленные ранения: «Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. <…> Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим».