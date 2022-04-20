Магазинам запретили необоснованно собирать данные потребителей

Российские депутаты приняли закон, защищающий персональные данные потребителей из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Новый законопроект ограничивает возможности для сбора данных покупателей. Также продавцам запретили навязывать дополнительные услуги и использовать пресловутый «мелкий шрифт» в договорах.

Документ разработали после речи спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он возмутился разнообразием инструментов, с помощью которых продавцы могут пополнить свои базы данных. Особое внимание Володин обратил на онлайн-магазины. Он сказал, что именно они зачастую запрашивают данные без видимых на то причин.

Также продавцам запретили обслуживать покупателя из-за того, что тот отказался предоставлять персональную информацию. Исключением будут законодательные нормы или особые условия договора.

Депутаты зафиксировали действия со стороны продавцов или исполнителей, которые теперь будут незаконными по отношению к покупателю. Среди них — одностороннее изменение или прекращение сотрудничества по договору.