Мадуро собрался в Россию на встречу с Путиным

«Сегодня ночью [утром по Москве] я отправляюсь в Россию с официальным визитом», — сказал Мадуро.

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Причиной поездки он назвал встречу с «нашим другом — президентом Путиным».

Также глава Венесуэлы планирует встретиться с российскими бизнесменами, чтобы «придать дополнительный импульс» двусторонним отношениям.

«Мы рассмотрим всю динамику двусторонних отношений и будем искать новые пути, чтобы активизировать сотрудничество между нашими народами в рамках строительства многополярного мира», — написал позднее о поездке Мадуро.

С 30 сентября по 3 октября в Сочи пройдет заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Сочи Путин встретится с президентами Казахстана, Филиппин и Венесуэлы.