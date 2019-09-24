  • Мадуро собрался в Россию на встречу с Путиным

    24 сентября 2019, 03:16

    Кирилл Фролов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро через несколько часов вылетит в Россию, где он планирует встретиться с Владимиром Путиным. Об этом политик заявил во время выступления, которое транслировалось в его Twitter.
    Мадуро собрался в Россию на встречу с Путиным

    «Сегодня ночью [утром по Москве] я отправляюсь в Россию с официальным визитом», — сказал Мадуро.

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    Причиной поездки он назвал встречу с «нашим другом — президентом Путиным».

    Также глава Венесуэлы планирует встретиться с российскими бизнесменами, чтобы «придать дополнительный импульс» двусторонним отношениям.

    «Мы рассмотрим всю динамику двусторонних отношений и будем искать новые пути, чтобы активизировать сотрудничество между нашими народами в рамках строительства многополярного мира», — написал позднее о поездке Мадуро.

    С 30 сентября по 3 октября в Сочи пройдет заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Сочи Путин встретится с президентами Казахстана, Филиппин и Венесуэлы.