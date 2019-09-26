Мадуро передал видеопривет венесуэльцам с Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сопровождении своей делегации прогулялся по Красной площади. Он записал из Москвы видеопослание соотечественникам и опубликовал в Twitter.

«Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире», — сказал Мадуро на видео, записанном на Красной площади.

Президент Венесуэлы также сказал, что существует мировой порядок без империй, основанный на братстве.

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Во время прогулки Мадуро сопровождали его супруга Силия Флорес, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

Мадуро находится в Москве с 24 сентября. В среду он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств обсуждали ключевые международные темы и двусторонние отношения на фоне сложной обстановки, сложившейся вокруг Венесуэлы. Мадуро в соцсетях рассказал, что им с Путиным удалось утвердить стратегический план сотрудничества.