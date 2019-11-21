Лысаков попросил разобраться с ростом цен на медсправки для водителей

Очереди из водителей в наркодиспансеры назвали искусственно созданной проблемой Подробнее

Причем цена в разных регионах будет значительно отличаться. В связи с этим чиновник собирается направить в правительство депутатский запрос с просьбой разобраться в этом вопросе. Он не понимает, почему стоимость справок серьезно отличается, если используются одинаковые лабораторные компоненты и маркеры. А значит, недопустимо, что в одном субъекте РФ справка будет стоить две тысячи рублей, а в другом — четыре-пять. Соответственно, необходимо решить вопрос с ценообразованием.

«Буду направлять сегодня депутатский запрос по этому поводу», — отметил Лысаков.

При этом новые правила прохождения медицинского освидетельствования с обязательными анализами на алкогольную и наркотическую зависимость крайне полезны, считает замглава комитета.

«Надо отсекать людей, склонных к употреблению запрещенных наркотических психотропных и прочих веществ, от нормальных водителей», — добавил Лысаков.

Однако он напомнил, что нельзя строить на этом бизнес. Тем более при условии, что тема вызвала общественный резонанс.

С 22 ноября меняется практика предоставления водительских прав. Теперь владельцы машин должны проходить медосвидетельствование по новым правилам. Автолюбителям нужно дополнительно сдавать на анализ кровь и мочу, чтобы выявить среди них алко- и наркозависимых граждан. Новое правило введено на основании приказа Минздрава.