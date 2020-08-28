Лукашенко заверил, что договорился с Путиным о совместной работе в случае атаки с Запада

Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о совместной работе войск в случае атаки Запада. Об этом заявил сам президент Белоруссии.

«Но если там дернутся за пределами [Белоруссии], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки на «Савушкин-Орша». Его слова приводит «БелТА».

Лукашенко добавил, что пока границу с Белоруссией не пересекали российские солдаты. Страна справляется со сложной ситуацией собственными силами.

По мнению Лукашенко, Запад может использовать происходящее в Белоруссии против России. Он указал, что с ним согласен президент Владимир Путин. Именно поэтому Россия предложила помощь, а не потому, что Белоруссия сама не справляется.

«Им (на Западе — прим.ред.) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию», — добавил Лукашенко.

Ранее Владимир Путин в интервью сообщил, что Россия готова оказать помощь соседней стране, если в этом возникнет необходимость.