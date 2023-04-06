Важное 06 апреля 2023, 15:17 Лукашенко заявил о задержании проникшего на территорию Белоруссии террориста Президент Лукашенко заявил о задержании проникшего на территорию Белоруссии террориста Президент Республики Беларусь

Читать 360tv в

Террорист, проникший на территорию Белоруссии, задержан. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проходящего в Москве. Об этом сообщило РИА Новости».

«Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Белоруссии, и через Россию, я вам вчера докладывал, они хотели вывезти его в другую страну», — сказал он.

Реклама

Операцию КГБ Белоруссии провел совместно с ФСБ России. Также Лукашенко заявил, что западные страны начали наращивать средства и силы НАТО у границ РФ и Белоруссии. Это произошло после того, как не удалось устроить Союзному государству экономическую блокаду, уточнил RT.

Белорусский лидер прибыл в российскую столицу еще 5 апреля. Накануне он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ряд важных вопросов. В частности, они касались о безопасности двух государств.