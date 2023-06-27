Важное 27 июня 2023, 11:00 Лукашенко заявил о миссии сохранить мир в Белоруссии Президент Лукашенко заявил о нависшей над Белоруссией угрозе Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

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Белорусский президент Александр Лукашенко начал свое выступление во дворце Независимости в Минске. По словам политика, его поколение сейчас проходит новое испытание на прочность. Главная задача — быть сильнее той угрозы, которая нависла над страной, привел слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей», — сказал он.

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Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за происходящим на юге России. Многие белорусы тоже приняли близко к сердцу события прошлых дней, ведь «отечество одно», подчеркнул он.

Белорусский лидер заявил, что дал распоряжение привести армию в полную боевую готовность. Также он высказался и об оппозиции своей страны. По его словам, она на фоне происходивших в России событий уже была готова привести в жизнь сценарий вооруженного мятежа, одного «произошел фальстарт».