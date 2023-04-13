13 апреля 2023, 11:56
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наладить выпуск компонентов для самолетов РФ
Президент Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для самолетов России
Белорусская сторона может приступить к выпуску компонентов для самолетов из России. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».
Политики отметили, что Казанский авиационный завод вновь занимается массовым производством пассажирского лайнера Ту-214.
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«Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, готовы наладить выпуск ряда компонентов», — сказал белорусский лидер.
Он добавил, что сферы цифровой экономики и информационных технологий сейчас открывают большие возможности для сотрудничества. По его словам, если Россия и Белоруссия объединят усилия, то получат «хороший эффект на перспективу».
Ранее появлялись сообщения, что Казанский авиационный завод и Минский завод гражданской авиации № 407 планируют подписать дорожную карту для создания комплектующих для Ту-214. Об этом написал ТАСС.
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