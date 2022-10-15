Лукашенко заявил о несамостоятельности Зеленского | 360°

Власть 15 октября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко заявил о несамостоятельности Зеленского Президент Белоруссии Лукашенко заявил о запрете Зеленскому вести переговоры с Россией РИА Новости

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры» на тему прекращения спецоперации. Об белорусский лидер заявил в интервью телекомпании NBC.

«Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен», — пояснил Лукашенко. Конкретных имен он не назвал.

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Президент Белоруссии отметил, что каждый день гибнут «тысячи людей», в том числе и мирные, и призвал закончить спецоперацию. Лукашенко подчеркнул, что «война — это всегда плохо», поэтому сначала нужно ее завершить, а потом разбирать, кто прав, а кто нет.

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Кроме того, президент прокомментировал данные о массовых захоронениях гражданских людей на Украине. Он отметил что обе стороны обвиняют друг друга в военных преступлениях, так как «идет информационная атака».

«В ходе этой войны всякое возможно, в том числе то, о чем вы сказали», — заключил белорусский лидер.

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