Власть 06 июля 2023, 11:51 Лукашенко заявил, что Зеленский намерен настаивать на вступлении НАТО в конфликт Президент Лукашенко: Зеленский хочет вступления Украины в НАТО и участия блока в конфликте РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский собирается настоять на принятии страны в НАТО и вступлении блока в прямой конфликт с Россией. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко, написал ТАСС.

«Он [Зеленский] будет настаивать, чтобы Украину приняли в НАТО, чтобы НАТО вступил в конфликт против РФ», — сказал Лукашенко.

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По его словам, Зеленский понял, что не победит в этом конфликте. Именно поэтому он стал предъявлять претензии тем странам, которые подтолкнули его к противостоянию. В первую очередь у украинского лидера возникнут вопросы относительно нового оружия и денег.

По мнению президента Белоруссии, киевский режим к саммиту Североатлантического альянса все же попробует еще раз продемонстрировать свои успехи в боевых действиях. Лукашенко призвал Украину одуматься и сесть за стол переговоров. Он заявил, что пока это все еще можно сделать.