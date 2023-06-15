Власть 15 июня 2023, 12:18 Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать нацформирования для свержения власти в Белоруссии Президент Лукашенко: Запад хочет использовать нацформирования для переворота в Белоруссии Unsplash

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Западные политики открыто говорят, что намерены использовать готовящиеся нацформирования на Украине для госпереворота в Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, Его слова передало агентство БелТА.

По его словам, сейчас серьезную подготовку на Украине проходят националистические формирования, которые состоят из «мерзавцев всех мастей».

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«На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси», — сказал он во время приема верительных грамот послов из зарубежных стран.

Лукашенко заверил иностранных дипломатов в том, что они удивятся разнице между настоящей Белоруссией и тем, как страну представляют на Западе, в частности в США. Он добавил, что они всегда могут обратиться за помощью к белорусским властям. Президент обещал, что будет реагировать на их просьбы.