Лукашенко заявил, что считает забастовки предательством

Александр Лукашенко прокомментировал митинги, проходящие в стране. Белорусский президент считает забастовки предательством.

Лукашенко отметил важную составляющую экономики. Если она будет работать, то, по его словам, никакие волнения ей не страшны, сообщает БелТА.

Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину? Александр Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко поручил чиновникам разобраться с забастовками на заводах. Также президент заявил, что планирует лично посетить бастующих. Сегодня в Сети появилась запись, на которой генеральный директор Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский выступил перед подчиненными и признал поражение Лукашенко на выборах, хотя сам за него голосовал.

Накануне в Минске прошла акция в память о погибшем Александре Тарайковском. На акцию горожане пришли вместе с детьми.

За время протестных акций в Белоруссии пострадал 121 милиционер. Задержанных за участие в несанкционированных акциях насчитывается около шести тысяч.