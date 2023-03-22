Власть 22 марта 2023, 07:59 Лукашенко заявил, что «чума нацизма» подошла к границам Белоруссии Президент Лукашенко заявил, что чума нацизма подошла к границам Белоруссии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил мнение, что чума нацизма вплотную приблизилась к границам страны. Такое заявление он сделал в обращении к соотечественникам в годовщину трагедии в Хатыни. Его словам приведены на официальном сайте главы государства.

«В скорбную дату — 22 марта — мы вспоминаем жителей деревни Хатынь, тысяч других наших деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны», — сказал он.

Реклама

По его словам, эта война бесцеремонно ворвалась в дома белорусов и забрала жизни каждого третьего из них. С годами гнев и горечь не утихли.

Реклама

«Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам», — подчеркнул он.

Белорусский лидер заметил, что в каждом уголке страны существует своя история Хатыни. Политик добавил, что белорусы ответят последователям идей нацизма «духом всенародного сопротивления». По его мнению, долг граждан Белоруссии сейчас — бережно хранить память о событиях той трагедии, изобличать виновных в геноциде. Лукашенко заявил, что такая беда больше не должна произойти на белорусской земле.

Хатынь — это деревня, которая находилась в 54 километрах. Фашисты сожгли ее вместе с мирными жителями 22 марта 1943 года.