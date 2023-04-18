Важное 18 апреля 2023, 11:13 Президент Белоруссии Лукашенко встретился с врио главы ДНР Пушилиным Президент Лукашенко встретился с врио главы ДНР Пушилиным и обсудил помощь республике Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

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Белорусский президент Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным во вторник, 18 апреля. Об этом сообщило агентство «БелТА».

«Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела?» — задал вопрос Лукашенко Пушилину во время встречи.

Белорусский лидер отметил, что так называемый центральный участок сейчас является самым сложным. По его информации, там, а также севернее и южнее идут интенсивные бои. Кроме того, ВСУ обстреливают Донецк. Он добавил, что местным жителям сейчас приходится трудно.

«В этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» — спросил политик у собеседника.

Лукашенко заявил, что его страна поможет восстановить в регионе нормальную жизнь. Прежде всего нужно возрождать сельское хозяйство, промышленные предприятия. Пушилин, в свою очередь, заявил, что почувствовал в Белоруссии ее традиционное гостеприимство.