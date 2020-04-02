Лукашенко условился с Путиным не обсуждать вопросы политической интеграции

«Политические вопросы, так называемая 31-я (дорожная) карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся», — признал президент Белоруссии.

Он добавил, что дорожные карты согласованы по ряду вопросов. При этом белорусская сторона настаивает на том, чтобы по тем или иным вопросам бралось лучшее, что есть у Москвы и Минска, «а не просто автоматически принималась российская система».