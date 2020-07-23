Лукашенко сообщил о «политической пандемии» на фоне выборов главы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о «политической пандемии», которая пришла на фоне выборов главы республики, пишет ИА БелТА.
«В начале года, во время испытания нас нефтяной пандемией, нам это удалось. Затем была вирусная, информационная. Теперь началась политическая пандемия», — заявил лидер государства.
Лукашенко пояснил, что когда избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится. По его мнению, после этого экономика окажется в центре общественного внимания, информирует сайт RT.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа нынешнего года. В настоящий момент проходит период предвыборной агитации. Он будет длиться до 8 августа включительно. Зарегистрированы пять кандидатов, включая Лукашенко.