Лукашенко сообщил о «политической пандемии» на фоне выборов главы Белоруссии

«В начале года, во время испытания нас нефтяной пандемией, нам это удалось. Затем была вирусная, информационная. Теперь началась политическая пандемия», — заявил лидер государства.

Лукашенко пояснил, что когда избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится. По его мнению, после этого экономика окажется в центре общественного внимания, информирует сайт RT.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа нынешнего года. В настоящий момент проходит период предвыборной агитации. Он будет длиться до 8 августа включительно. Зарегистрированы пять кандидатов, включая Лукашенко.