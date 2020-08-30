Путин и Лукашенко снова созвонились

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Путин позвонил Лукашенко», — говорится в сообщении.

Подробностей разговора еще нет.

В Кремле разговор пока не подтвердили.

Лукашенко отмечает 66-летие 30 августа. Коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями президенту. Они пожелали главе республики здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспоспобности.

В предыдущий раз главы государств разговаривали по телефону 16 августа. Тогда они подтвердили готовность совместно реагировать в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при обострении ситуации в республике. Путин высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг Белоруссии.

Первый телефонный разговор президентов состоялся днем ранее, 15 августа. Лукашенко позвонил Путину. Лидеры обсудили ситуацию в Белоруссии. Они пришли к выводу: главное, чтобы проблемами в республике не воспользовались деструктивные силы. Лидеры уверены, все возникшие проблемы вскоре урегулируются.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. На них победил Лукашенко. Он считает, что митингами управляют из-за границы.