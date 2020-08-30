Путин и Лукашенко снова созвонились
«Путин позвонил Лукашенко», — говорится в сообщении.
Подробностей разговора еще нет.
В Кремле разговор пока не подтвердили.
Лукашенко отмечает 66-летие 30 августа. Коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями президенту. Они пожелали главе республики здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспоспобности.
В предыдущий раз главы государств разговаривали по телефону 16 августа. Тогда они подтвердили готовность совместно реагировать в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при обострении ситуации в республике. Путин высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг Белоруссии.
Первый телефонный разговор президентов состоялся днем ранее, 15 августа. Лукашенко позвонил Путину. Лидеры обсудили ситуацию в Белоруссии. Они пришли к выводу: главное, чтобы проблемами в республике не воспользовались деструктивные силы. Лидеры уверены, все возникшие проблемы вскоре урегулируются.
Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. На них победил Лукашенко. Он считает, что митингами управляют из-за границы.