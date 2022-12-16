16 декабря 2022, 09:59
Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Минске 19 декабря
Президент Белоруссии Лукашенко проведет переговоры с лидером РФ Путиным 19 декабря
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры во Дворце Независимости в Минске 19 декабря. Путин посетит Белоруссию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Лидеров двух стран ожидает «насыщенная программа переговоров». Путин и Лукашенко уделят приоритетное внимание вопросам безопасности и обсудят ситуацию «в регионе и мире» и совместные меры реагирования на возникающие вызовы. Также обсуждение коснется реализации принятых ранее программ сотрудничества. Речь пойдет о партнерстве в торгово-экономической сфере и сфере энергетики и совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение.
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Вначале в переговорах также примут участие члены правительств, а также руководители министерств и ведомств обеих стран. Стороны обсудят «весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции». После этого Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат беседу один на один, а затем сделают заявления по их итогам и ответят на вопросы прессы.
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