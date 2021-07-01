Лукашенко призвал подготовить план сотрудничества России и Белоруссии до 2030 года

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом он заявил на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, сообщило БелТА.

Реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года, должна завершиться в 2022 году.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», — сказал Лукашенко.

Он предложил продолжить развитие промышленной интеграции.

«Как сказал президент (Владимир Путин — прим. ред.), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях», — добавил белорусский лидер.

Он отметил, две страны очень плотно работают над этим проектом. Лукашенко назвал союз России и Белоруссии ценностью, которую нужно сохранить, приумножить и передать следующим поколениям. Он подчеркнул, что РФ всегда была, есть и будет стратегическим партнером республики.