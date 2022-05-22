Лукашенко прилетел на встречу с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в Telegram-канале в воскресенье сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он.

Сама встреча состоится завтра, 23 мая. Копайгородский напомнил, что лидеры обеих стран договорились о ней на саммите ОДКБ. Мероприятие прошло 16 мая в Москве. По словам Копайгородского, Путин и Лукашенко обсудят перспективы российско-белорусских отношений. Акцент сделают на совместном сотрудничестве в рамках Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко затронут актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Копайгородский отметил, что для властей Сочи важно, что именно здесь «принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами». По словам мэра города, для региона такие встречи являются «дополнительной возможностью для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне».