Лукашенко пригласили порыбачить на Камчатке
Власти Камчатки предложили президенту Белоруссии Лукашенко приехать на рыбалку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить Дальний Восток. Власти Камчатки предложили ему приехать порыбачить и покататься на лыжах.
«Камчатка всегда рада гостям. Мы готовы принять Александра Григорьевича в удобное для него время. На полуострове он всегда сможет насладиться уникальной природой нашего края. Президент может зимой покататься на лыжах, летом побывать на вулканах, порыбачить», — привело РИА «Новости» слова правительства Камчатского края.
Региональные власти также предложили белорусскому лидеру побывать в Долине гейзеров и отправиться на Курильское озеро. При этом президент может выбрать для своей поездки и другие места. В правительстве полуострова выразили надежду, что Лукашенко сможет выделить время, чтобы лично убедиться в гостеприимстве жителей Камчатки.
Ранее президент Белоруссии заявил, что хотел бы посетить Тыву и Дальний Восток. Он подчеркнул, что считает Камчатку и Сахалин сказочными местами. По словам Лукашенко, визит в эти регионы можно сравнить с полетом в открытый космос.