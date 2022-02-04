Лукашенко пригласили порыбачить на Камчатке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить Дальний Восток. Власти Камчатки предложили ему приехать порыбачить и покататься на лыжах.

«Камчатка всегда рада гостям. Мы готовы принять Александра Григорьевича в удобное для него время. На полуострове он всегда сможет насладиться уникальной природой нашего края. Президент может зимой покататься на лыжах, летом побывать на вулканах, порыбачить», — привело РИА «Новости» слова правительства Камчатского края.

Региональные власти также предложили белорусскому лидеру побывать в Долине гейзеров и отправиться на Курильское озеро. При этом президент может выбрать для своей поездки и другие места. В правительстве полуострова выразили надежду, что Лукашенко сможет выделить время, чтобы лично убедиться в гостеприимстве жителей Камчатки.

Ранее президент Белоруссии заявил, что хотел бы посетить Тыву и Дальний Восток. Он подчеркнул, что считает Камчатку и Сахалин сказочными местами. По словам Лукашенко, визит в эти регионы можно сравнить с полетом в открытый космос.