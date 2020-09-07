Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву в скором времени. Его визит в столицу России можно ждать в ближайшие дни.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Она (подготовка визита Лукашенко в Москву — прим. ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем Дмитрий Песков.

О переговорах между лидерами двух стран ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что они состоятся в Москве в ближайшие пару недель. В ведомстве подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко указывает на то, что оба государства настроены на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений. Эти процессы будут идти в том числе и в рамках Союзного государства, членами которого являются Россия и Белоруссия.

3 сентября в Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он встретился с главой республики, а также с премьер-министром Романом Головченко. В результате страны договорились об оплате энергоносителей. Мишустин отказался раскрывать подробности договоренностей, но заявил, что Москва планирует перенести сотрудничество с Минском на еще более высокий уровень.