Лукашенко приедет на переговоры с Путиным 14 сентября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Москву 14 сентября. Он захотел переговоров с Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никаких документов лидеры стран подписывать не планируют.

«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него [Лукашенко] будет общение с президентом Путиным», — цитирует Пескова ТАСС.

Сейчас в Белоруссии неспокойно. В августе там прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Оппозиция осталась недовольна официальными результатами, оглашенными ЦИК. По их мнению, лидером должна была стать Светлана Тихановская. После оглашения исхода выборов на улицах Белоруссии начались массовые протесты.

3 сентября Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, правительства наших стран значительно продвинулись в переговорах и решении самых острых вопросов. По словам Лукашенко, на предстоящей встрече с Путиным он собирается окончательно закрыть особенно чувствительные моменты в отношениях между Россией и Белоруссией.