Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Глава Белорусского государства впервые покинул страну после выборов и начала протестов.

Самолет президента Белоруссии приземлился в аэропорту Сочи, передает Sputnik.

Как ранее стало известно, Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в формате «один на один». Ни членов делегаций, ни журналистов на переговорах не будет.

Ожидается, что президенты обсудят двустороннее сотрудничество в различных сферах, союзные отношения, международную проблематику, совместное реагирование на современные вызовы.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий президент одержал победу над Светланой Тихановской. Однако часть белорусов с таким положением вещей не согласилась — вот уже больше месяца в стране проходят акции протестов.

В течение первых дней митингов задержали более 6,7 тысячи человек. Пострадавших несколько сотен, согласно данным МВД Белоруссии. Среди них более 130 сотрудников правоохранительных органов.