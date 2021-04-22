Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, ситуацию с коронавирусом, а также совместное реагирование на вызовы и угрозы.

Об этом сообщило БелТА. Возле трапа Александра Лукашенко встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Пресс-служба белорусского президента сообщила, что в числе приоритетных тем во время встречи Лукашенко и Путина будут вопросы союзной тематики. кроме того, речь зайдет про вопросы торгово-экономического взаимодействия стран, борьбу с пандемией и дальнейшие действия для полного восстановления транспортного сообщения.

Отдельное внимание лидеры стран уделят международной повестке дня, в том числе совместному реагированию на актуальные вызовы и угрозы.

О переговорах президентов стало известно 21 апреля. Эта встреча состоится посли известий о неудавшейся попытке покушения на Александра Лукашенко. Белорусский президент уверен, что за этим стоят американские спецслужбы.