Власть 14 июня 2023, 12:43 Лукашенко предположил, что конфликт на Украине скоро завершится Президент Белоруссии Лукашенко предположил, что конфликт на Украине скоро завершится РИА «Новости»

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Украинский конфликт в скором времени завершится, для этого есть серьезные предпосылки. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не пророк, но на Украине мы закончим этот конфликт. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут», — сказал он.

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По его словам, если руководство западных стран перейдет красные линии, то им будет «очень больно». Александр Лукашенко признался, что не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом белорусский лидер признался, что у него нет озлобленности по отношению к украинскому коллеге. По его словам, Зеленский пытался наладить контакт с Белоруссией.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине нужно как можно быстрее завершить. Он подчеркнул, что сейчас не время искать причину начала противостояния.