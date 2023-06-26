Власть 26 июня 2023, 16:02 Лукашенко предложил Путину решить ситуацию с попыткой мятежа миром — Лавров Глава МИД Лавров: Лукашенко предложил Путину миром решить ситуацию с попыткой мятежа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 24 июня предложил российскому лидеру Владимиру Путину решить ситуацию с попыткой мятежа миром, рассказал RT глава МИД Сергей Лавров. По его словам, главы государств обсудили развитие событий по телефону.

Министр иностранных дел заявил, что в случае дальнейшего продвижения мятежников к Москве большого кровопролития избежать бы не удалось. Александр Лукашенко предложил постараться решить ситуацию мирным путем.

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«Это предложение было поддержано президентом [Владимиром] Путиным. И результат вам известен», — подчеркнул Сергей Лавров.

Утром 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о блокировке его бойцами Ростова-на-Дону. Предприниматель отмечал, что намерен добиться встречи с главами Минобороны и Генштаба. Против бизнесмена возбудили уголовное дело.

Президент Владимир Путин выступил с обращением в связи со сложившейся ситуацией. Глава государства назвал попытку мятежа ударом в спину стране и народу. Он призвал отбросить в сторону все, что может подорвать общество изнутри.