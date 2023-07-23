Власть 23 июля 2023, 13:13 Лукашенко предложил Путину обсудить вопрос возможной помощи жителям Западной Украины Лукашенко озвучил идею возможной поддержки населения Западной Украины на встрече с Путиным РИА «Новости»

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Жителям Западной Украины может потребоваться поддержка. Об этом президенту России Владимиру Путину на встрече в Стрельне сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщил ТАСС.

«И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», — высказался Лукашенко.

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Президент Белоруссии выразил надежду на содействие России в этом контексте. Он добавил, что если жители Западной Украины попросят помощи, то страны, вероятно, смогут ее предоставить.

«Если так будет, мы будем их поддерживать всячески», — сказал глава Белоруссии.

Путин и Лукашенко встретились в воскресенье, 23 июля, в Стрельне. Президент России допустил, что переговоры продлятся два дня. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, международную повестку и совместное противостояние западным санкциям.