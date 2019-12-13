  • Лукашенко пожаловался на работу министров

    13 декабря 2019, 14:32

    Ольга Ситникова

    Лидера Белоруссии Александра Лукашенко не удовлетворяет работа некоторых министров страны. Об этом сообщил «Царьград».

    Об этом президент рассказал на встрече со студентами и преподавателями медицинских белорусских университетов.

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    В своей речи Лукашенко провел параллель между работой медика и должностью на высшем государственном посту. По его словам, работа врача более «жестокая». Глава Белоруссии отметил, что медицинские работники «за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог». Однако, по мнению Лукашенко, после обеда их могут обругать.

    «Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение…», — пояснил президент.

    Лукашенко уточнил, что это похоже на его работу.

    «С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется! К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч… А к вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — заявил лидер Белоруссии.

    В заключение Лукашенко назвал профессию врача «благородной».