Лукашенко помог Украине с нефтепродуктами
Белорусский лидер Александр Лукашенко по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского перенес плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, чтобы Незалежная получила необходимые ей нефтепродукты. Об этом сообщили «Дни.ру».
Лукашенко рассказал, что ему позвонил Зеленский и попросил помочь, поскольку во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов на Украину. Президент Белоруссии заверил, что поговорил с заводским руководством, и оно перенесло ремонт на более поздний срок.
«Мы все сделали, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты», — подчеркнул глава государства.