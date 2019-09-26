Лукашенко помог Украине с нефтепродуктами

Лукашенко рассказал, что ему позвонил Зеленский и попросил помочь, поскольку во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов на Украину. Президент Белоруссии заверил, что поговорил с заводским руководством, и оно перенесло ремонт на более поздний срок.

«Мы все сделали, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты», — подчеркнул глава государства.