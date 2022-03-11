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    11 марта 2022, 15:10

    Лукашенко показал на карте, откуда Украина хотела напасть на Белоруссию

    Наза Салех Захи

    Белорусский президент Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве принес карту, которая раскрывает планы нападения Украины на Белоруссию. Об том сообщило БелТА.

    Лукашенко показал на карте, откуда Украина хотела напасть на Белоруссию

    По его словам, ВСУ начали первыми стрелять. В этот момент президент Белоруссии был в гостях у Путина.

    «Мы с вами сидели в вертолете. Докладывали постоянно. Они начали. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу — карту привез, — они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях», — сказал Лукашенко.

    В свою очередь, Путин во время встречи заявил, что СССР хорошо развивался, несмотря на санкции. По его словам, санкции, наоборот, время возможностей.

    Российский президент объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил, что его попросили о помощи руководители ЛНР и ДНР. Путин назвал главными целями операции денацификацию и денационализацию Украины.