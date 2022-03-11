Лукашенко показал на карте, откуда Украина хотела напасть на Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве принес карту, которая раскрывает планы нападения Украины на Белоруссию. Об том сообщило БелТА.

По его словам, ВСУ начали первыми стрелять. В этот момент президент Белоруссии был в гостях у Путина.

«Мы с вами сидели в вертолете. Докладывали постоянно. Они начали. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу — карту привез, — они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях», — сказал Лукашенко.

В свою очередь, Путин во время встречи заявил, что СССР хорошо развивался, несмотря на санкции. По его словам, санкции, наоборот, время возможностей.

Российский президент объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил, что его попросили о помощи руководители ЛНР и ДНР. Путин назвал главными целями операции денацификацию и денационализацию Украины.