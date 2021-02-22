Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими сырами «с характером» и мясом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами. В ней лежали сыры и мясные изделия. Глава республики вручил российскому лидеру подарок во время переговоров в Сочи.

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который близок к пресс-службе Лукашенко. На фото видно, что в корзине для российского президента лежали несколько видов белорусских сыров, а также мясные изделия — копчености, хамон и сало.

«Путин наши продукты хвалил. И Лукашенко гостинцы с собой привез», — отметил канал.

Переговоры между двумя президентами прошли в Сочи. Главы двух стран обсудили важные вопросы, связанные с двусторонними отношениями и взаимодействием в рамках Союзного государства, а также покатались на лыжах и пообедали. Чтобы скатиться с одного из склонов, президенты добирались туда на снегоходах.

Во время переговоров Лукашенко сообщил, что у Белоруссии уже этой осенью появится собственная вакцина от коронавируса. При этом он подчеркнул, что до тех пор республика продолжит закупать препарат из России.