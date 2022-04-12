Президент Белоруссии Александр Лукашенко, во всей видимости, передал российскому лидеру Владимиру Путину новые документы о фейках в Буче. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российские военные крайне методично и аргументировано объяснили, что снятые на видео тела людей в Буче являются подтасовкой.

«По всей видимости, Александр Григорьевич (Лукашенко — прим. ред.) сегодня передал дополнительно свидетельства того, что это является подтасовкой. Документы будут специальными службами изучаться», — сказал пресс-секретарь Путина во время переговоров на космодроме Восточный. Цитату привел ТАСС.

Ранее российский лидер сравнил провокацию в Буче с фейком о применении химического оружия в Сирии правительством Башара Асада. Также Путин отметил, что украинские власти отошли от договоренностей, которых сторонам удалось достичь на встрече с российской делегацией в Стамбуле. Президент подчеркнул, что Украина снова вернулась в тупиковую ситуацию.

В начале апреля в соцсетях стали появляться кадры с убитыми в Буче. При этом на фотографиях и видео оказалось много несостыковок.