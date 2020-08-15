Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным обстановку в Белоруссии. У глав государств состоялся телефонный разговор.

В субботу, 15 августа, Лукашенко позвонил Путину, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. В Кремле в свою очередь факт разговора пока не подтвердили.

Ранее на очередном заседании совета Александр Лукашенко обсудил иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии, после чего сообщил о необходимости обсудить происходящее с Владимиром Путиным. По его мнению, ситуация с митингами может выйти за границы Белоруссии.

Лукашенко также прокомментировал забастовку на заводах. Он поручил чиновникам разобраться с ситуацией, а также заявил, что лично отправится на Минский тракторный завод, чтобы ответить на вопросы заводчан.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа. Александр Лукашенко считает, что митингами управляют из-за границы. Накануне белорусские пограничники не пустили в страну латвийцев. Их приняли за провокаторов.