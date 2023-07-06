Власть 06 июля 2023, 11:22 Лукашенко объяснил, в каком случае бойцы ЧВК «Вагнер» могут приехать в Белоруссию Президент Лукашенко: решение о перемещении ЧВК «Вагнер» в Белоруссию примут власти России РИА «Новости»

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Перемещение солдатов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от решения властей России и руководства компании. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, сообщил ТАСС.

По его словам, сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» остаются в своих лагерях. Там они обычно восстанавливаются после возвращения с фронта.

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«Никаких рисков от размещения ЧВК „Вагнер“ я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрягать», — уточнил он.

Белорусский лидер добавил, что если вагнеровцы все же появятся в Белоруссии, то их разместят в стране под определенные условия. Одно из них — бойцов задействуют при необходимости для обороны государства.

Александр Лукашенко также ответил на вопрос о том, где сейчас находится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Политик заявил, что в Белоруссии бизнесмена нет.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере», — сказал он.

Президент Белоруссии предположил, что Пригожин мог также отправиться в Москву.