Власти Белоруссии не обращались к Кремлю по вопросу возможного размещения российских вооруженных сил в республике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его слова процитировал ТАСС.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может разместить в Белоруссии свои вооруженные силы, если безопасность Союзного государства окажется под угрозой. При этом сейчас такой необходимости нет.

Он также подчеркнул, что размещение произойдет незамедлительно, если потребуется. При этом глава республики отметил, что этот вопрос никогда не обсуждали на уровне президентов, потому что необходимости размещения российских войск в Белоруссии не возникало.

Отношения между странами носят характер союзного сотрудничества. Республика является стратегическим союзником страны — этот факт закреплен в Концепции внешней политики Российской Федерации. Одним из региональных приоритетов является курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией.