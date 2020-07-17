Лукашенко назвал везением то, что Мишустин переболел коронавирусом

Александр Лукашенко принял в Минске российскую делегацию во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Встреча проходила без масок. Лукашенко пошутил о том, что главе российского правительства повезло переболеть коронавирусом, и теперь он никого не заразит.

На встрече, проходившей во Дворце независимости, Лукашенко и Мишустин обнялись и пожали друг другу руки. Протокольное видео появилось в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко справился у Мишустина, как тому в Минске. После заверения, что «замечательно», президент добавил: «Почти дома».

Также глава республики заметил, что Мишустину, повезло переболеть COVID-19, поскольку теперь он и сам не заразится, и никого не заразит.

«Ему повезло — было сложно, но повезло. Он сейчас не заболеет и никого не заразит», — сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации, члены которой стояли поблизости.

«Не болел сам?» — переключился Лукашенко на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Не дожидаясь ответа, в диалог вмешался Мишустин: «Не говорят, может быть и болели, но маски они не носят», — указал он на собравшихся.

«Каждый день сдаем тесты, каждый день», — заверил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Я тебя не заставляю, дорогой мой», — с улыбкой отреагировал на это Лукашенко.

«В Белоруссии вирус менее вирулентен», — пошутил в ответ Мишустин.

«Вот! Понял?» — подхватил, смеясь, белорусский президент.

2 июля Лукашенко объявил о том, что Белоруссия одержала победу над коронавирусом. До этого в Белоруссии официально отрицали опасность эпидемии: в стране единственной в Европе не прекращались спортивные соревнования, работали предприятия, магазины и общепит.