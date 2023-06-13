Власть 13 июня 2023, 14:32 Лукашенко назвал сроки получения Белоруссией российского ядерного оружия Президент Лукашенко: ядерное оружие Белоруссия получит от России через несколько дней РИА «Новости»

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Тактическое ядерное оружие из России появится в Белоруссии уже через несколько дней, к его принятию уже все готово. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, его слова передало агентство БелТА.

«Все готово. Думаю, пройдет несколько дней и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше», — сказал он.

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Созданные для хранения такого оружия условия политик по строгости сравнил с происходящим в операционном блоке больницы. Он подчеркнул, что белорусская сторона выполнила все требования, а представители России оказались удивлены этим. Они спросили: «Разве такое возможно?»

«Да, возможно», — ответил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия реализовывает ту программу, которую он наметил с российским лидером Владимиром Путиным. Белорусский президент вспомнил, что сначала предложил российской стороне вооружить ядерными боеголовками несколько «Полонезов» в Белоруссии. Однако поскольку это решение было очень сложным, то Россия в итоге передает тактическое ядерное оружие.

Лукашенко пояснил, что российские ядерные боеголовки разместят для сдерживания противников. Президент предупредил, что оружие применят в случае нападения других стран на Белоруссию.