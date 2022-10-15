Лукашенко назвал Путина «самым близким другом» | 360°

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15 октября 2022, 16:20

Лукашенко назвал Путина «самым близким другом»

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал об уникальных отношениях с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает российского коллегу Путина другом и надежным партнером. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры», — рассказал он.

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Также белорусский лидер заявил, что таких отношений, как у него с Путиным, «нет ни у кого».

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Он считает, что в последнее время взаимоотношения между Россией и Белоруссией только улучшились. Лукашенко заключил, что доверяет российскому коллеге и не испытывает никаких проблем в общении с ним.

На вопрос, как он оценивает состояние Путина президент отметил, что это «абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек».

Также Лукашенко отметил, что роль Белоруссии в специальной военной операции заключается в поддержке и помощи России. Об этом сообщил телеканал «Царьград». Белорусский лидер пояснил, что республика закрывает свои западные границы от Польши и Литвы, чтобы не допустить удара в спину русским войскам.

Ранее российский лидер сделал заявление, что в большой политике друзей не бывает. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

Александр Лукашенко

Владимир Путин

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