Лукашенко: Москва и Минск должны усилить сотрудничество для безопасности и обороны Союзного государства

Москве и Минску нужно усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером в Москве.

Лукашенко подчеркнул, что стороны уже согласовали 26-27 интеграционных карт. Сейчас осталось прийти к единству насчет еще порядка трех карт по экономике.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно. Он отметил, что товарооборот между странами сократился, но остается значительным. На его снижение повлиял ряд факторов, в том числе пандемия. Сейчас общий объем товарооборота между странами составляет 29,5 миллиарда долларов. При этом Путин выразил уверенность, что в будущем все вернется к прежним объемам.

Путин также отметил, что Россия и Белоруссия слаженно работают в области кооперации, в том числе по линии спецслужб.

«Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею в виду правительственную команду и команды по линии администраций, но, как мы видим, теперь и по линии специальных служб», — процитировали его слова «Известия».

Несмотря на то, что между странами сделано уже много позитивного, России и Белоруссии еще есть над чем работать.