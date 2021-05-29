Лукашенко и Путин продолжат переговоры

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 29 мая продолжат переговоры в неформальной обстановке. Об этом написали в близком к Лукашенко Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее встреча Путина и Лукашенко состоялась в Сочи. Беседу президент России начал с вопроса интеграции России и Белоруссии. Он отметил, что этот процесс должен идти медленно, чтобы учитывать интересы двух стран.

Лукашенко пообещал, что на встрече раскроет всю информацию о посадке самолета авиакомпании Ryanair. По его словам, ситуацию в республике продолжает раскачивать оппозиция.

Путин назвал реакцию международного сообщества на ситуацию в аэропорту Минска «всплеском эмоций». Он напомнил, как сажали самолет президента Боливии Эво Моралеса, когда спецслужбы США искали экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Перед встречей в Кремле говорили, что основными темами переговоров станут экономика и развитие двусторонних связей.

Лидеры двух стран накануне беседовали пять часов 15 минут.