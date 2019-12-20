Лукашенко: Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям

По словам Лукашенко, Белоруссия договорилась с Россией на покупку около 20 миллиардов кубометров газа в следующем году. При этом ограничений в этом вопросе нет. Эти цифры могут варьироваться. Белорусский президент добавил, что Минск может купить у РФ до 25 миллионов тонн нефти по более высокой цене, нежели в нынешнем году.