Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным в конце апреля

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Свой приезд он анонсировал во время переговоров с премьером РФ Михаилом Мишустиным, сообщило агентство БелТА.

«Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве», — отметил Лукашенко.

По его словам, это будет серьезная встреча по обсуждению ряда вопросов. Детали повестки президент Белоруссии не раскрыл. После этих переговоров стороны проведут Форум регионов в Московской области.

«Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь — октябрь, договоримся ближе по обстановке, — Высший Государственный совет», — добавил Лукашенко.

Последняя очная встреча Путина с его белорусским коллегой прошла 22 февраля в Красной Поляне. Переговоры длились более шести часов. Накануне, 15 апреля, они провели телефонный разговор, обсудив отношения России и Белоруссии, а также ряд международных вопросов.